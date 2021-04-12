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12 Nis 2021 - 16:45- Gündem G: 11 Nis 2021 - 21:51

Reforme koyun ihalesi!

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi'nden 1675 adet reforme koyun ihale ile satılacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre TİGEM reforme koyun satışı yapacak. İlanda, "İşletmemiz yetiştirmesi 1.500 Baş Reforme Akkaraman Koyun, 100 Baş Reforme Acıpayam Koyun ve 75 Baş Reforme Bafra ırkı Koyun olmak üzere Toplam 1.675  Küçükbaş Reforme  hayvan açık artırma usulü ile partiler halinde satılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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12 Nis 2021 - 16:45 Malatya- Gündem

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