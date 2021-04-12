Büyükşehir saha işi yaptıracak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Malatya Büyükşehir Belediyesi saha işi yaptıracak. İlanda "MUHTELİF NOKTALARDA GEOMETRİK DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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