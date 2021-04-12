Karayolu iş ihalesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Battalgazi Belediyesi ihaleyle karayolu işi yaptıracak. İlanda, "Asfalt Üretiminde,Temel Yapımında ve Sathi Kaplamada Kullanılacak Agrega Üretim İşi, Taş ve Perde Duvar ,Büz ve Menfez Yapımı ,Kilitli Parke ,Temel Alt temel ,1 ve 2 Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

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