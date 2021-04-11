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11 Nis 2021 - 20:40- Gündem G: 11 Nis 2021 - 20:51

Malatya Valiliği harekete geçti!

CHP’li Günnur Tabel’in gündeme getirdiği ‘43 kişinin yurt dışından dönmediği’ iddialarına Malatya Valiliği inceleme başlattı. Valilik, yaptığı açıklamada talepleri üzerine İçişleri bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiğini ve incelemelerin devam ettiğini söyledi.
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Malatya Valiliği yaptığı yazılı açıklamada basın yayın organlarında yer alan “ Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Üyelerinin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ isimli proje kapsamında, Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya’ya gönderildiği, ancak gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği” iddialarını değerlendirdi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Valiliğin açıklamasında, söz konusu iddialara ilişkin Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edildiğine ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin incelmelerinin devam ettiğine yer verdi.

( Haber Merkezi)

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11 Nis 2021 - 20:40 Malatya- Gündem

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