11 Nis 2021 - 20:40- Gündem

Malatya Valiliği harekete geçti!

CHP’li Günnur Tabel’in gündeme getirdiği ‘43 kişinin yurt dışından dönmediği’ iddialarına Malatya Valiliği inceleme başlattı. Valilik, yaptığı açıklamada talepleri üzerine İçişleri bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiğini ve incelemelerin devam ettiğini söyledi.