Malatya Valiliği harekete geçti!

Malatya Valiliği yaptığı yazılı açıklamada basın yayın organlarında yer alan “ Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Üyelerinin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ isimli proje kapsamında, Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya’ya gönderildiği, ancak gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği” iddialarını değerlendirdi.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Valiliğin açıklamasında, söz konusu iddialara ilişkin Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edildiğine ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin incelmelerinin devam ettiğine yer verdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.