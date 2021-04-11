11 Nis 2021 - 20:03- Gündem

Ağbaba: Ortada FETÖ ve para var!

Yeşilyurt Belediyesi’ni angajmanına alan ve zehir zemberek açıklamalarda bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Almanya’ya gönderilen ve bir daha haber alınmayan 43 kişiyi sordu. Ortada organize bir suç olduğunu ileri süren ve İçişleri Bakanlığını ve savcıları bu konuda göreve çağıran Ağbaba, “43 kişi normal bir insansa neden kaçıp gitsin, Almanya’ya neden iltica etsin? Ortada FETÖ ve para var” dedi.