Ağbaba: Ortada FETÖ ve para var!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediye Meclis üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP İl Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Milletvekili Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’ya bir şirketin sponsorluğunda "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında gönderilen 45 kişiden 43’ün geri dönmemesine atıfta bulunup, ‘43 kişi nerede?’ diyerek sözlerine başladı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın bu soruya cevap vermediğini söyledi.
“BUNUN DA AYDINLATILMASI LAZIM”
Ortada ciddi bir suç olduğunu dile getiren Ağbaba,
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar cevap vermediği gibi başka uygulamalar geçiyor. Bu meselenin üzerinden tam 7 ay geçmiş, 43 kişi Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin aracılığıyla Yeşilyurt Belediyesi’nin verdiği hizmet pasaportu ile Almanya’ya gidiyor. 45 kişiden 2 belediye başkan yardımcısı dönüyor, diğer 43 kişi dönmüyor. Tam 7 ay oldu, 7 aydan bu yana kamuoyundan gizlenen bir olay. Ortada bir ayıp var, ayıbın ötesinde ortada ciddi bir suç var, 7 aydan beri Malatya’dan gizleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi olmasaydı bu olay ortaya çıkmayacaktı. Yeşilyurt Belediyesi tanımadığını iddia ettiği, isimlerini vermekten çekindiği 43 kişiyi neden Almanya’ya gönderdi, burada sorulacak soru budur. İşin içerisinde para var mı, bu araştırılsın. İşin içerisinde mutlaka para var. Bu ortaya çıksın. İşin içerisinde örgüt bağlantısı var mı? Örneğin bu gidenler FETÖ’cü mü? Bunun da aydınlatılması lazım
şeklinde konuştu.
“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
“Burası AK Parti’nin çiftliği değil” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:
Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Koskoca Yeşilyurt Belediyesi, koskoca Malatya 43 insanın yurtdışına iltica etmesine aracılık yapıyor. Bir suç olayında Yeşilyurt Belediyesi aracı olmuştur. Ortada ciddi bir suç var ve bu suçta Yeşilyurt Belediyesi aracı olmuştur. Sen ‘belediyeye temizlik görevlisi alırken yakınlarına bakıyorsun, akrabalarına bakıyorsun, AK Parti’ye üye mi değil mi diye’ bakıyorsun, ‘43 kişiden haberim yok!’ diyemezsin. Ortada ciddi bir suç var. Bu hamur daha çok su götürür. Dernek Başkanı ‘Bunlar benim normalde üyem değil, belediye görevlileri getirdi, üye yaptılar, ben onları ne gördüm ne de tanıyorum, AK Parti’ye güvendim, AK Parti yanlış bir şey yapmaz. Derneğime üye yapmalarına izin verdim’ diyor. Bu dernek başkanı neden tanımadığı insanları üye yaptı? Belediye Meclis üyelerimiz bunu gündeme getirmemiş olsalardı 3 maymunu oynamaya devam edeceklerdi. Burada AK Parti milletvekillerinin haberi var mı, soracak diğer bir soru da bu. Diyorlar ya ‘Malatya’da bizden habersiz kuş uçmaz.’ Bunlardan habersiz belediyeye temizlik görevlisi, bahçıvan alınmıyor. Malatya Valiliği nerede? Bu konuyla ilgili çıkıp ciddi bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getireceğim. Burada belediye meclis üyelerimiz, Ankara’da biz bu konunun takipçisi olacağız. 7 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyasını takip edenler nerede, İçişleri Bakanlığı nerede? Gizlenmiş bir organize suçla karşı karşıyayız. Bu organizenin içerisinde kimler var: Yeşilyurt Belediyesi var, dernek var. Bunun mutlaka aydınlığa çıkarılması gerekiyor.
“MECLİS ÜYELERİNİN KOMİSYONDAKİ SAYILARI DÜŞÜRÜLÜYOR”
Savcıları göreve davet eden Ağbaba,
Belediye Başkanı hem suçlu hem güçlü. 43 insanın yurtdışına iltica ettiğini ortaya çıkmasıyla ilgili ciddi bir soruşturma açılması lazım. 7 aydan bu yana hiçbir şey yapılmıyor. Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerinin komisyondaki sayıları düşürülüyor. Ya sen kimsin, burası babanın çiftliği mi? Neden, çünkü CHP’li Meclis üyeleri senin pisliğini ortaya çıkartmış. Senin bir suçunu, bir ayıbını ortaya çıkartmış. Sen ne yapıyorsun, bizim belediye meclis üyelerimizin komisyondaki sayısını düşürüyorsun. Yazıklar olsun sana. Sizin ipliğinizi pazara çıkartacağız. Hem bu konuyu takip edeceğiz hem de Yeşilyurt Belediyesi’nde ne gerçekleşiyor ortaya çıkaracağız. Ortada ciddi organize bir suç var, savcıları göreve davet ediyoruz. 43 kişi normal bir insansa neden kaçıp gitsin, Almanya’ya neden iltica etsin. Ortada FETÖ var, ortada para var
diye konuştu.
“ORTADA CİDDİ BİR SUÇ VAR”
Konuyu Meclis’te gündeme getirmeye devam edeceğini söyleyen Ağbaba,
Ortada ciddi bir suç var. İçişleri Bakanlığı’nı, savcıları göreve çağırıyoruz. Belediye Meclis üyelerimiz bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklar, biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Onları kaçtıkları yerlere kadar kovalayacağız. Komisyondaki sayılarımızı düşürerek, komisyona almayarak CHP’yi susturacağını sanıyor. CHP’yi susturamazsın. Bizim açığımız, ayıbımız yok. Senden birileri gibi çıkarımız yok. Tekrar söylüyorum savcı varsa savcılara, varsa İçişleri Bakanına çağrı yapıyoruz, ortada ciddi organize bir suç var bu suçluların ortaya çıkarılması gerekiyor. Ucu kime uzanıyorsa ucu milletvekilineyse milletvekiline, hangi milletvekili abiye ulaşıyor, hangi milletvekili ablaya ulaşıyorsa ona kadar uzanması gerekiyor bunun. Malatya birilerinin babası çiftliği gibi at koşturduğu bir memlekete dönüşmüş durumda. Onların karşısında biz varız, konuşmaya devam edeceğiz. Susmayacağız, onların ayıplarını gündeme getirmeye devam edeceğiz
ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.