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11 Nis 2021 - 13:48- Gündem G: 11 Nis 2021 - 14:17

Ulusalın gündemi Yeşilyurt Belediyesi

Yeşilyurt Belediyesi’nde patlak veren olay bir anda ulusal basının gündeminde yer buldu. AK Partili Yeşilyurt Belediyesi’nin, Çevreye Duyarlı Bireyler projesi kapsamında Almanya’ya gönderdiği 45 isimden 43’ünün dönmemesi ulusal medyada geniş yer aldı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Bugün ulusal medyanın gündemine Malatya oturdu. Sosyal medya başta olmak üzere birçok mecradan Malatya’da yaşanan bu vahim olay konuşuldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı ‘Almanya’ya’ etiketinden paylaşımlarda bulunarak, skandal iddiayı gündemin üst sıralarına taşıdı.

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11 Nis 2021 - 13:48 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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