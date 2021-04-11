Ulusalın gündemi Yeşilyurt Belediyesi

Bugün ulusal medyanın gündemine Malatya oturdu. Sosyal medya başta olmak üzere birçok mecradan Malatya’da yaşanan bu vahim olay konuşuldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı ‘Almanya’ya’ etiketinden paylaşımlarda bulunarak, skandal iddiayı gündemin üst sıralarına taşıdı.