Kavga diye geldiler, sürprizle karşılaştılar

Malatya’da da yapımı süren Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü inşaatında kavga ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine gitti. Asayiş ekipleri olay varır varmaz kavga olayını araştırırken şantiyedeki işçilerin alkışları ile karşılaştılar. İnşaat çalışanları, Türk Polis Teşkilatının yıl dönümü nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaparak polislerin gününü kutladı. Daha sonra inşaat çalışanları polislere çiçek takdim ettiler.( İHA)