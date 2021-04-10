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10 Nis 2021 - 17:46- Yaşam G: 10 Nis 2021 - 18:39

Tarım işletmesi çayır biçme makinesi alacak!

Sultansuyu Tarım İşletmesi ihaleyle çayır biçme makinesi alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda "Diskli Şartlandırmalı Çayır Biçme Makinası 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi (istisna) kapsamında,  açık ihale (kapalı zarf teklif alma) usulü satın alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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10 Nis 2021 - 17:46 Malatya- Yaşam

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