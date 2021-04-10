Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Nis 2021 - 17:35- Eğitim G: 10 Nis 2021 - 17:43

37 öğretim üyesi alınacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor. Son başvuru tarihi 23 Nisan.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Personel alımı yapacak. İlanda, " Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın, için, ile, eğitim, ilan, ilan portalı, ilan.gov.tr, kurumu

10 Nis 2021 - 17:35 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
37 öğretim üyesi alınacak mask
37 öğretim üyesi alınacak
67 sözleşmeli personel alımı! mask
67 sözleşmeli personel alımı!
Öğretim üyesi alımı! mask
Öğretim üyesi alımı!
“LGS'de kaygıyı önlerken velinin de ödevleri var” mask
“LGS'de kaygıyı önlerken velinin de ödevleri var”
 “Salgına velilerin dikkat etmesi gerekiyor” mask
 “Salgına velilerin dikkat etmesi gerekiyor”
GİB, sözleşmeli personel alacak! mask
GİB, sözleşmeli personel alacak!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü! mask
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü!
Sahte polisten 350 bin liralık vurgun! mask
Sahte polisten 350 bin liralık vurgun!
Geri Dönünce Olanlar Oldu! mask
Geri Dönünce Olanlar Oldu!
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama mask
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama
Hafriyat kamyonu devrildi! mask
Hafriyat kamyonu devrildi!
Emniyetten Aylık Bilanço mask
Emniyetten Aylık Bilanço

GALERİ

Muhtarlar mezun oldu; kep attılar mask
Muhtarlar mezun oldu; kep attılar
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz” mask
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz”
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor! mask
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor!
İhracat düştü, gelir arttı! mask
İhracat düştü, gelir arttı!
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK! mask
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK!
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü! mask
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL