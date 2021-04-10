37 öğretim üyesi alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Personel alımı yapacak. İlanda, " Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

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