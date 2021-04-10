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10 Nis 2021 - 17:00- Spor G: 10 Nis 2021 - 17:05

Korona, YMS'nin yakasından düşmüyor!

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu daha korona virüs oldu. Son vakalar ile birlikte kulüpte vaka sayısı 10'a yükseldi.
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Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan rutin Covid-19 testlerinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce de 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanı korona virüs olurken kulüpteki vaka sayısı 10'a yükseldi. Evlerindeki izolasyon sürecinin ise devam ettiği belirtildi. ( İHA)

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10 Nis 2021 - 17:00 Malatya- Spor

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