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10 Nis 2021 - 15:52- Eğitim G: 10 Nis 2021 - 15:59

CUMHURBAŞKANINA HAKARET EDEN YURDA GİREMİYOR!

Artık, Kredi Yurtlar Kurumu’na girişte üniversite öğrencilerinden ‘Cumhurbaşkanına hakaretten mahkum olmama’ şartı aranacak. Öğrencilerin yurtlarda barınma şartlarında dikkat çeken önemli değişiklikler yapıldı.
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Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğine göre, ‘ Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkûmiyet’ giyen öğrenciler devlet yurdunda kalamayacak.

İlgili yönetmelikte, “Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması” denildi.

6 AY VE FAZLASI OLMAYACAK

Cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra yönetmelikte yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilere yönelik bir madde de yer aldı.

Yönetmelikte, “Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması” şartına da yer verildi. ( Haber Merkezi)

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10 Nis 2021 - 15:52 Malatya- Eğitim

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