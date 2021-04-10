Yaşlı Adamın Hatalığı Yasağı Unutturdu Polis Yardımına Yetişti

Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını unuttuğu için dışarı çıkan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın imdadına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, hastalığı nedeniyle kısıtlamayı unuttuğu için dışarı çıkan yaşlı adamı evine kadar bıraktı.
Malatya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını unutan alzaymır hastası 75 yaşındaki yaşlı bir adamla karşılaştı. Yaşlı adamın, hastalığı nedeniyle kısıtlama olduğunu unuttuğu için dışarıya gezmeye çıktığını tespit eden ekipler, yaşlı adamı evine bıraktı.
Yaşlı adamı evine bırakan ekipler, kentin her yerinde denetimlerini sürdürmeye devam etti.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.