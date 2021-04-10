‘O SORU', HAKARET SAYILDI!

CHP’lilerin “128 milyar dolar nerede” afişlerinin savcılık kararıyla hemen kaldırılması başta partililer olmak üzere çok sayıda sanatçı ve vatandaşın tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları bir anda “128 milyar dolar nerede” etiketi açarak yüzlerce paylaşımda bulundu. Vatandaşların paylaşımlarına, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da aynı etiketten destek verdi.

VALİLİKTEN, ‘SAVCILIK EL KOYDU’ AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği gündem çeken billboardlar üzerine bir açıklama yaptı. Valilik basın duyurusunda “Mudanya Belediyesine ait (6) reklam panosuna bugün asılan “128 Milyar Dolar Nerede” ve CHP yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlere, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır.” İfadelerine yer verdi. CHP'li kaynaklar afişlerin kaldırılması gerekçesini 'Cumhurbaşkanına hakaret' olarak değerlendirildiğini söyledi. ( Haber Merkezi)