Malatya'da 30 Haziran'a Kadar Yasak!

Balık neslinin tükenmemesi için her yılın belli dönemlerinde uygulanan balık av yasağı konusunda uyarılarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, il sınırları içerisindeki bütün sularda 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasında, balık avcılığının yasak olduğunu hatırlattı. Müdürlük, yasağa uymayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanacağını da belirtti.
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla, il sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında doğal alabalık avcılığının da bu dönemde yasak olduğuna dikkat çekilerek,
Bunun dışında kalan diğer yerlerde 1 Ekim - 28 Şubat tarihleri arasında doğal alabalığın avlanması yasaktır. Belirtilen usul ve esaslara uyulmadığı taktirde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna göre cezai işlem uygulanacaktır
ifadelerine yer verildi.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.