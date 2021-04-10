Malatya'da 30 Haziran'a Kadar Yasak!

Balık neslinin tükenmemesi için her yılın belli dönemlerinde uygulanan balık av yasağı konusunda uyarılarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, il sınırları içerisindeki bütün sularda 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasında, balık avcılığının yasak olduğunu hatırlattı. Müdürlük, yasağa uymayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanacağını da belirtti.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla, il sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında doğal alabalık avcılığının da bu dönemde yasak olduğuna dikkat çekilerek,

Bunun dışında kalan diğer yerlerde 1 Ekim - 28 Şubat tarihleri arasında doğal alabalığın avlanması yasaktır. Belirtilen usul ve esaslara uyulmadığı taktirde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna göre cezai işlem uygulanacaktır

ifadelerine yer verildi.( İHA)