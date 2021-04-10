MİLLETİN-VEKİLİ NEREDE?

Akıllara durgunluk veren olayın üzerinden 14 ay sonra durumun fark edilmesi Malatya siyasetinde tansiyonları yükseltti. AK Partili vekiller konu hakkında, henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Sadece İl Başkanı İhsan Koca, “Olay soruşturulsun, hatta ihmal kusur varsa sorumlular cezalandırılsın” demekle yetindi. BUSABAH Gazetesine yaptığı değerlendirmede, Başkan Mehmet Çınar’ın ekibini sorguladığını belirtti.

Kişisel Gelişim Dünyası dernek üyelerinin Yeşilyurt Belediyesi’nden isimlerin katıldığı Almanya gezisinde geri dönmemeleri konusunda milletin vekilleri sessizliğe büründü. Nasıl olur da milletin vekilleri, sorumluluk duyup bir açıklama yapmazlar? Sonuç ne olursa olsun, vekillerin vatandaşa karşı bir sorumlukları vardır ve o sorumluluk gereği çıkıp ‘Belediyemizin adının geçtiği bir iddia var. Konuyu araştırıyoruz. Tüm yönleriyle sizlerle paylaşacağız’ demek bu kadar zor olmasa gerek.

Alman Mega Kilit GMBH şirketi tarafından yapılan bir organizasyona, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş'un da aralarında yer aldığı Kişisel Gelişim Dünyası üyeleri olmak üzere 45 kişi katıldı. Geziye katılan kişiler ivedilikle belediye tarafından derneğe üye yapıldı. Bu kişilerden 43’ü geri dönmedi.

Bu üçgenin bir köşesinde belediye, birinde dernek ve diğer köşesini ise Alman şirket oluşturuyor. Olayda, gidenler dernek üyesi yapılıyor. Üyeler belediyeden de isimlerle beraber belediye üzerinden resmi işlemleri yapılmak suretiyle Almanya’ya gidiyor. Söz konusu şirket ise bu kişileri Almanya’da karşılayıp, tüm konaklama yeme-içme vs. ödemelerini karşılıyor. Henüz elimize geçmeyen listede yer alan isimler bir nevi resmi yollarla yurt dışına kaçmış oluyorlar. Çünkü gidenlerin tekrar döndüğüne dair henüz bir bilgi yok.

ŞİMDİ ‘GİDEN GİTTİ ARTIK’ DİYECEK OLURSAK;

1-Bu gidenler kimler ve bu kişilerin siyasi bir oluşumları var mı?

2-Bu derneğin oluşumu, faaliyetleri ve Yeşilyurt Belediyesi ile olan bağı ne?

3-Yeşilyurt Belediyesi’nin olayın yurt dışı ayağı olan şirketle ilişkisi ne?

4-Bu olayın Bingöl- Servi Belediyesi ile bir ilişkisi var mı, varsa ne?

Tüm bu soruların ilerleyen günlerde nasıl cevaplar alacağı ise, merak konusu. Görünen o ki ilerleyen zamanlarda bu üçgende açılar giderek daralacak. Bu daralma da çok kişinin sıkışmasına neden olacak.