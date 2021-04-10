YEŞİLYURT BELEDİYESPOR PLAY-OFF’A ODAKLANACAK

Misli.com 3. Lig 1.Grup’ta zirveyle arasındaki puan farkı 11’e çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kalan maçlarında istediği sonuçları elde ederek, Play-off’a hazırlanacak. Grup’ta 26.haftada deplasmanda İzmir ekibi Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, haftayı puansız kapattı. Turuncu yeşilliler, Diyarbekirspor ve Bucaspor 1928’in haftayı 3’er puanla tamamlamalarının ardından lider Diyarbekirspor’un 11, ikinci sıradaki Bucaspor 1928’in ise 9 puan gerisinde 49 puanla üçüncü sırada yer aldı. Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta son 4 haftaya girilirken zirveyle arasındaki puan farkı 11’e çıkan Yeşilyurt Belediyespor, kalan maçlarında istediği sonuçları elde ederek, Play-off’a odaklanmak istiyor. Tecrübeli teknik adam Nihat Balan ile yoluna devam eden turuncu yeşilliler, Play-off’ta başarılı olup, bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grupta kalan son 4 maçı şöyle:

27.hafta

14 NİSAN ÇARŞAMBA

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor

28.hafta

21 NİSAN ÇARŞAMBA

15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

29.hafta

25 Nisan Pazar

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor

30.hafta

1 MAYIS CUMARTESİ

15.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor