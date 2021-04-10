YEŞİLYURT BELEDİYESPOR PLAY-OFF’A ODAKLANACAK

Misli.com 3. Lig 1.Grup’ta zirveyle arasındaki puan farkı 11’e çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kalan maçlarında istediği sonuçları elde ederek, Play-off’a hazırlanacak. Grup’ta 26.haftada deplasmanda İzmir ekibi Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, haftayı puansız kapattı. Turuncu yeşilliler, Diyarbekirspor ve Bucaspor 1928’in haftayı 3’er puanla tamamlamalarının ardından lider Diyarbekirspor’un 11, ikinci sıradaki Bucaspor 1928’in ise 9 puan gerisinde 49 puanla üçüncü sırada yer aldı. Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta son 4 haftaya girilirken zirveyle arasındaki puan farkı 11’e çıkan Yeşilyurt Belediyespor, kalan maçlarında istediği sonuçları elde ederek, Play-off’a odaklanmak istiyor. Tecrübeli teknik adam Nihat Balan ile yoluna devam eden turuncu yeşilliler, Play-off’ta başarılı olup, bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grupta kalan son 4 maçı şöyle:
27.hafta
14 NİSAN ÇARŞAMBA
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor
28.hafta
21 NİSAN ÇARŞAMBA
15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
29.hafta
25 Nisan Pazar
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor
30.hafta
1 MAYIS CUMARTESİ
15.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.