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10 Nis 2021 - 11:43- Spor G: 10 Nis 2021 - 11:49

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR PLAY-OFF’A ODAKLANACAK

Deplasmanda Bucaspor 1928’e yenilerek şampiyonluk yarışından kopan Yeşilyurt Belediyespor’da artık tüm planlar Play off maçlarında başarılı sonuçlar alarak bir üst lige yükselmek için yapılıyor. Ligde ikinci sezonunu geçiren turuncu yeşilliler Malatyalı teknik adam Nihat Balan’la yakaladığı çıkışı Play off’larda da sürdürmek istiyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Misli.com 3. Lig 1.Grup’ta zirveyle arasındaki puan farkı 11’e çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kalan maçlarında istediği sonuçları elde ederek, Play-off’a hazırlanacak. Grup’ta 26.haftada deplasmanda İzmir ekibi Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, haftayı puansız kapattı. Turuncu yeşilliler, Diyarbekirspor ve Bucaspor 1928’in haftayı 3’er puanla tamamlamalarının ardından lider Diyarbekirspor’un 11, ikinci sıradaki Bucaspor 1928’in ise 9 puan gerisinde 49 puanla üçüncü sırada yer aldı. Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta son 4 haftaya girilirken zirveyle arasındaki puan farkı 11’e çıkan Yeşilyurt Belediyespor, kalan maçlarında istediği sonuçları elde ederek, Play-off’a odaklanmak istiyor. Tecrübeli teknik adam Nihat Balan ile yoluna devam eden turuncu yeşilliler, Play-off’ta başarılı olup, bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grupta kalan son 4 maçı şöyle:

27.hafta

14 NİSAN ÇARŞAMBA

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor

28.hafta

21 NİSAN ÇARŞAMBA

15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

29.hafta

25 Nisan Pazar

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor

30.hafta

1 MAYIS CUMARTESİ

15.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

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10 Nis 2021 - 11:43 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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