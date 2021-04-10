GEÇEN YILKİ SERİYİ YAKALADI

Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı 11, toplamda ise 12 maçtır galip gelemiyor. Sarı siyahlılar, sezonun ikinci yarısında oynadığı 11 karşılaşmada 6 puan toplayabildi. Süper Lig’de 33.hafta maçları Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, haftayı 1 puanla tamamlarken, 33 puanla 15.sırada yer aldı. Lig’de 12 maçtır galip gelemeyen ve rakiplerinin kazanmasıyla bir anda tehlike hattına kadar gerileyen sarı siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında aldığı kritik 1 puanla 33.haftayı kırmızı bölgenin üzerinde tamamladı.
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Süper Lig’de 2020- 2021 sezonun ilk yarısında 27 puan toplayan Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında 11 maçta galibiyet elde edemezken, sadece 6 puan toplayabildi. Sezonun kinci yarısında şuana kadar oynadığı 11 karşılaşma 6 beraberlik, 5’te mağlubiyet yaşayan sarı siyahlılar, 3 puana hasret kaldı.
Yeni Malatyaspor’un geride kalan 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
22.hafta Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0
23.hafta Göztepe-Yeni Malatyaspor: 2-2
24.hafta Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2
25.hafta Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
26.hafta Yeni Malatyaspor-Konyaspor: 2-3
27.hafta Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 1-1
28.hafta Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
29.hafta Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2
31.hafta Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2
32.hafta Başakşehir-Yeni Malatyaspor: 3-1
33.hafta Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.