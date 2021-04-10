GEÇEN YILKİ SERİYİ YAKALADI

Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı 11, toplamda ise 12 maçtır galip gelemiyor. Sarı siyahlılar, sezonun ikinci yarısında oynadığı 11 karşılaşmada 6 puan toplayabildi. Süper Lig’de 33.hafta maçları Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, haftayı 1 puanla tamamlarken, 33 puanla 15.sırada yer aldı. Lig’de 12 maçtır galip gelemeyen ve rakiplerinin kazanmasıyla bir anda tehlike hattına kadar gerileyen sarı siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında aldığı kritik 1 puanla 33.haftayı kırmızı bölgenin üzerinde tamamladı.

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Süper Lig’de 2020- 2021 sezonun ilk yarısında 27 puan toplayan Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında 11 maçta galibiyet elde edemezken, sadece 6 puan toplayabildi. Sezonun kinci yarısında şuana kadar oynadığı 11 karşılaşma 6 beraberlik, 5’te mağlubiyet yaşayan sarı siyahlılar, 3 puana hasret kaldı.

Yeni Malatyaspor’un geride kalan 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

22.hafta Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

23.hafta Göztepe-Yeni Malatyaspor: 2-2

24.hafta Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2

25.hafta Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

26.hafta Yeni Malatyaspor-Konyaspor: 2-3

27.hafta Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 1-1

28.hafta Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

29.hafta Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2

31.hafta Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2

32.hafta Başakşehir-Yeni Malatyaspor: 3-1

33.hafta Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1