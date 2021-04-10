BUZ: 70 DAKİKA İYİ OYNADIK

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, hem kendileri açısından hem de Fenerbahçe açısından çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ifade etti. Aldıkları 1 puanın kendileri adına çok önemli olduğunu kaydeden Buz,
Bizim açımızdan bir puan gerçekten çok iyi, mücadele anlamında takımım inanılmaz derece mücadele verdi. Analize baktığımızda ilk devre istediklerimizi yaptık. İlk devrede rakibi daha statik, daha ağır oynamasına yönlendirdik, pas kanallarını iyi kapattık. Bizim açımızdan Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, çok önemli bir müsabakaya çıkıyorsunuz, 1-0 geriye düşüp geçiş oyunlarla golü de bulduk. Pozisyonlarımız da vardı. 70 dakika çok iyi Yeni Malatyaspor vardı
diye konuştu. Karşılaşmada Fenerbahçe’nin üstünlüğünün olduğunu da belirten Buz, ancak kendi açılarından aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.