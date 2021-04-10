10 Nis 2021 - 11:25- Spor

BELÖZOĞLU: AVANTAJ KAYBETTİK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj kaybettiklerini belirterek, "Sonun kadar mücadele edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.