BELÖZOĞLU: AVANTAJ KAYBETTİK

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam,
Oyundan memnun olduğumuz dakikalar var, olmadığımız dakikalar var. Topa sahip olmaya çalıştık, hükmettiğimiz anda oyun bizim lehimize gelişirken çok basit bir gol yedik. Pozisyona giren arzulayan bir takım vardı, ama son vuruşlarda yeterli, becerikli değildik. Üzgünüz ama Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza koyamaz. Sezon içinde Malatyaspor’a çok büyük saygı duymakla beraber 5 puan kaybetmez, bundan dolayı üzgünüz
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.