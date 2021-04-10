Busabah Malatya Busabah Malatya
10 Nis 2021 - 10:52- Gündem G: 10 Nis 2021 - 10:59

Polis Haftası’nda şehitler unutulmadı

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde Polis Haftası dolayısı ile şehit aileleri ile birlikte şehit olan polislerimizi kabirleri başında ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim okuyarak dua ettiler.
mask

Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlikte düzenlenen programa Şehit Aileleri, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı ve aynı zamanda Gazi Turgut Koç, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği gönüllü üyesi Emrah Türk katıldı.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu üyesi görme engelli ve babası şehit olan Yasin Muharravi Kuran-ı Kerim okuyarak, şehitlerimiz için dua etti.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar,

Polis Haftası dolayısı ile vatan için can veren şehit polislerimizi anmak aynı zamanda onlara vefamızı göstermek adına kabirleri başında ziyaret ederek minnettarlığımızı göstermek için buradayız

dedi.

Vatan toprakları üzerinde rahatça hareket edebilmemizin onların kahramanlıklarına borçlu olduğumuzu ifade eden Batar,

Şehit polislerimizin aileleri başta olmak üzere emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyoruz

dedi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Gazi Turgut Koç, Polis Haftası’nda şehit polislerini ve ailelerini unutmadıkları için Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubuna teşekkür ederek, emniyet teşkilatının gününü kutladı.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Gönüllü Üyesi Emrah Türk, vatan için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle yâd ettiklerini belirterek, “Güvenliğimiz sağlayan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz emniyet teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyoruz” dedi.

Programın sonunda Emrah Türk tarafından şehit ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi. (Bülten)

# polis haftası, şehitler, ile, çok, için, malatya, etti, şehit, polis, Engelsiz Yaşam

10 Nis 2021 - 10:52 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
SGK'dan arsa satışı! mask
SGK'dan arsa satışı!
BELEDİYE İMAR HATASINI DÜZELTEMEDİ mask
BELEDİYE İMAR HATASINI DÜZELTEMEDİ
“Malatya basını sizinle başarılı projelere imza atacaktır” mask
“Malatya basını sizinle başarılı projelere imza atacaktır”
Şevket Salik hayatını kaybetti mask
Şevket Salik hayatını kaybetti
MALATYALI ŞEHİDE VEFA! mask
MALATYALI ŞEHİDE VEFA!
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 176. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ mask
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 176. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü! mask
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü!
Sahte polisten 350 bin liralık vurgun! mask
Sahte polisten 350 bin liralık vurgun!
Geri Dönünce Olanlar Oldu! mask
Geri Dönünce Olanlar Oldu!
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama mask
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama
Hafriyat kamyonu devrildi! mask
Hafriyat kamyonu devrildi!
Emniyetten Aylık Bilanço mask
Emniyetten Aylık Bilanço

GALERİ

Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor! mask
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor!
İhracat düştü, gelir arttı! mask
İhracat düştü, gelir arttı!
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK! mask
BAŞKAN SESSİZ KALDI! YAZILI CEVAP VERECEK!
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü! mask
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!
Tartışmalı imar planı askıda mask
Tartışmalı imar planı askıda
Çınar, raketi eline aldı! mask
Çınar, raketi eline aldı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL