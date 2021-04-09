Yazıhan'da karantina başladı!

Valilik basın açıklamasında Yazıhan İlçesi Durucasu Mahallesinin karantinaya alındığı söylendi. Yapılan açıklamada, "Yazıhan İlçesi Durucasu Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 09 Nisan 2021 tarihi saat:21.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 (on) gün süre ile karantina kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.