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09 Nis 2021 - 20:24- Gündem G: 09 Nis 2021 - 21:05

Yazıhan'da karantina başladı!

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Yazıhan ilçesinde bir mahallenin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığına yer verildi.
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Valilik basın açıklamasında Yazıhan İlçesi Durucasu Mahallesinin karantinaya alındığı söylendi. Yapılan açıklamada, "Yazıhan İlçesi Durucasu  Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 09 Nisan 2021 tarihi saat:21.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 (on) gün süre ile  karantina kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.

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09 Nis 2021 - 20:24 Malatya/ Yazihan- Gündem

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