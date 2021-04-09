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09 Nis 2021 - 20:00- Gündem G: 09 Nis 2021 - 21:16

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yeşilyurt Belediyesini temsilen Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş'un katıldığı Almanya gezisine giden 45 kişiden 43’ün Malatya’ya dönmediği iddiaları Malatya’nın gündemine bomba gibi düştü. Konuya İçişleri Bakanlığı el koyarak idari soruşturma başlattı. 43 kişinin isimleri ve akıbeti konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Konuyla ilgili olarak konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Olay soruşturulsun, hatta ihmal kusur varsa sorumlular cezalandırılsın" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da "Bu bir skandaldır. Resmi yollardan insan kaçakçılığı yapılmış. 45 kişinin gidip sadece 2 kişinin döndüğü bir gezinin kimler tarafından organize edildiği, amacının ne olduğu mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır. 14 ay geçtikten sonra bu akıllara durgunluk veren olayın ortaya çıkması da ayrıca ele alınmalıdır" şeklinde konuştu.

KOCA: BELEDİYENİN KULLANILDIĞINA DAİR DUYUMLARIM VAR

BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,

Konuyu kısmen biliyorum. Ayrıntılarını araştırıyorum. Biz bu konularda AK partililer olarak çok hassas çok titiz davranıyoruz. Resmi işlemlere, usule, esaslara uyulması konusunda titiz davranıyoruz. Titiz davranmak zorundayız. Bizim yapmamız gerek bu. Biz sadece kişisel sorumluluk taşımıyoruz aynı zamanda parti sorumluluğumuz var. İdari soruşturma başlatıldı. Belediyenin kullanıldığına dair duyumlarım var benim. Ayrıntılı bilgi istedim onları değerlendireceğim. Mehmet Çınar’da ekibinin savunmasını istemiş oda şuanda kendi içinde çalışıyor

dedi.

 AĞBABA: 14 AYDIR BU GERÇEĞİ GİZLEYENLER ORTAYA ÇIKARILMALI

BUSABAH gazetesine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Bu bir skandaldır. Resmi yollardan insan kaçakçılığı yapılmış.45 kişinin gidip sadece 2 kişinin döndüğü bir gezinin kimler tarafından organize edildiği, amacının ne olduğu mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır. 14 Ay geçtikten sonra bu akıllara durgunluk veren olayın ortaya çıkması da ayrıca ele alınmalıdır.1 yılı aşkın süredir böyle bir olayı gizleyenler de ortaya çıkarılmalıdır. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz

şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'nın Saksonya Eyaleti Hannover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit GMBH şirketi sponsorluğunda "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında 15 ve 27 Şubat 2020 tarihleri arasında Almanya’da çevreye duyarlılık üzerine bir haftalık eğitim programı düzenlendi. Yeşilyurt Belediyesi tarafından Alman şirketin sponsorluğunda düzenlenen geziye katılan 45 kişiden 43’ü Türkiye’ye geri dönmedi. Hatta bu kişilerin Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği’ne üyelikleri konusunda Yeşilyurt Belediye Meclisi’nden bir karar çıkarılarak onaylandı. Olaya mülkiye başmüfettişi el koyunca yaklaşık iki hafta önce Almanya’ya giden ve bir daha geri dönmeyen o kişilerin üyelikleri silindi.

 

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09 Nis 2021 - 20:00 Malatya- Gündem

Muhabir Sinem Hatun Davut

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