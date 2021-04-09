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09 Nis 2021 - 13:24- Gündem G: 09 Nis 2021 - 13:34

Bir mahalle daha karantinaya girdi!

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada Doğanşehir'de bir mahallenin karantinaya alındığı bilgisine yer verildi.

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Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Doğanşehir'de Elmalı  mahallesinin karantinaya alındığı bilgisine yer verildi. Elmalı Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle beraber İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla mahalle 10 günlüğüne karantinaya girdi. ( Haber Merkezi)

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09 Nis 2021 - 13:24 Malatya/ Doğanşehir- Gündem

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