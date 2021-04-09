Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Doğanşehir'de Elmalı mahallesinin karantinaya alındığı bilgisine yer verildi. Elmalı Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle beraber İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla mahalle 10 günlüğüne karantinaya girdi. ( Haber Merkezi)
09 Nis 2021 - 13:24- Gündem Güncelleme: 09 Nis 2021 - 13:34
Bir mahalle daha karantinaya girdi!
Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada Doğanşehir'de bir mahallenin karantinaya alındığı bilgisine yer verildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.