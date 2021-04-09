Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt ve Doğanşehir İlçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda durdurulan 2 ayrı araçta 5 gram Metamfetamin, 10 gram Kubar Esrar, 9 adet Uyuşturucu Hap, 25 gram Kenevir Tohumu, 1 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Pala ve 5 adet Av Tüfeği Fişeği ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında ise işlem başlatıldığı belirtildi.
09 Nis 2021 - 12:26- Asayiş Güncelleme: 09 Nis 2021 - 12:49
Uyuşturucuya Geçit Yok!
Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor!
Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.