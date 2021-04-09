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09 Nis 2021 - 12:26- Asayiş G: 09 Nis 2021 - 12:49

Uyuşturucuya Geçit Yok!

Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermiyor!
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Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt ve Doğanşehir İlçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda durdurulan 2 ayrı araçta 5 gram Metamfetamin, 10 gram Kubar Esrar, 9 adet Uyuşturucu Hap, 25 gram Kenevir Tohumu, 1 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Pala ve 5 adet Av Tüfeği Fişeği ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında ise işlem başlatıldığı belirtildi.

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09 Nis 2021 - 12:26 Malatya- Asayiş

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