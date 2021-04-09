YÜZ YÜZE EĞİTİMDE GÖZLER MALATYA’DA

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarına bakıldığında koronavirüsün hız kesmeden yayılmaya devam ettiği görülüyor. Yerinde karar dönemiyle birlikte, kısıtlamalar yavaş yavaş esnetildi. Bu esneklik aynı zamanda vaka sayılarında artışı da beraberinde getirdi. Türkiye’de iller vaka sayılarına göre renklere göre sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmada Malatya, önce turuncuya büründü. Kısa süre sonra vaka sayılarının hızla artmasıyla beraber Malatya, çok yüksek risk grubunu belirten kırmızıya geçti.

Kırmızı illerin vaka sayılarının düşmemesinin ardından ilk önlemler eğitim camiasından başladı. Ankara’dan sonra Samsun’da yüz yüze eğitime ara verdi. Bu kararın ardından yüksek risk grubunda olan Malatya’dan nasıl bir karar alınacağı ise merak konusu. Okullarda pozitif vakaların çıkmasının ardından velilerde bir tedirginlik başladı. ( Haber Merkezi)