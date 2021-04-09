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09 Nis 2021 - 11:41- Yaşam G: 09 Nis 2021 - 11:45

Malatya’da 22 kişi vefat etti

Malatya’da dün 22 kişi vefat etti.
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Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Parlak’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Artuklu Sokak, No: 13/3, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Parlak’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Artuklu Sokak, No: 13/3, Yeşilyurt.

50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kamil Ceylan’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Fatih Sultan Sokak, Hançukuru Kız Kuran Kursu, Battalgazi.

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülender Pekdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 14/5, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hadice Akçadağ’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Sultan Sokak, Erdurak Apartmanı, No: 5, Yeşilyurt.

26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haydar Akgeyik’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yol Sokak, No: 41/3, Yeşilyurt.

38 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif İlknur Karaca’nın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Evren Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Kılınç’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, İlhan Sokak, No: 6/2, Battalgazi.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Perihan Yaşar’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Biruni Sokak, No: 11/2, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Günerli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bessey Ayhan’ın taziye adresi: Günerli Mahallesi, Darende.

81 yaşında vefat eden ve Karagöz Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Sönmez’in taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Battalgazi.

83 yaşında vefat eden ve Çavuşoğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Akbıyık’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Doğanşehir.

81 yaşında vefat eden ve Kıyıcak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Altuntaş’ın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.

75 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Aysel Tatar’ın taziye adresi: Akçadağ.

85 yaşında vefat eden ve Göztepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Çorman’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ulu Sokak, No: 6/2, Battalgazi.

91 yaşında vefat eden ve Başpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Esme Karakaş’ın taziye adresi: Başpınar Mahallesi, No: 56, Akçadağ.

69 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Rukiye Emre’nin taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt.

0 yaşında vefat eden ve Üzümlü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Selim Akarsu’nun taziye adresi:-

76 yaşında vefat eden ve Darıca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kalender İlhan’ın taziye adresi: Darıca Mahallesi, Akçadağ.

43 yaşında vefat eden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Nursel Kaynak’ın taziye adresi: Darende.

64 yaşında vefat eden ve Eğribük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Rıza Koluaçık’ın taziye adresi: Eğribük Mahallesi, Yazıhan.

81 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftçiliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gazal Güvendik’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Solmaz Caddesi, No: 3, Battalgazi.” ( Haber Merkezi)

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09 Nis 2021 - 11:41 Malatya- Yaşam

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