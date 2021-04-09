Malatya’da 22 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Parlak’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Artuklu Sokak, No: 13/3, Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Parlak’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Artuklu Sokak, No: 13/3, Yeşilyurt.
50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kamil Ceylan’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Fatih Sultan Sokak, Hançukuru Kız Kuran Kursu, Battalgazi.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülender Pekdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 14/5, Yeşilyurt.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hadice Akçadağ’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Sultan Sokak, Erdurak Apartmanı, No: 5, Yeşilyurt.
26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haydar Akgeyik’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yol Sokak, No: 41/3, Yeşilyurt.
38 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif İlknur Karaca’nın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Evren Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Kılınç’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, İlhan Sokak, No: 6/2, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Perihan Yaşar’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Biruni Sokak, No: 11/2, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Günerli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bessey Ayhan’ın taziye adresi: Günerli Mahallesi, Darende.
81 yaşında vefat eden ve Karagöz Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Sönmez’in taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Battalgazi.
83 yaşında vefat eden ve Çavuşoğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Akbıyık’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Doğanşehir.
81 yaşında vefat eden ve Kıyıcak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Altuntaş’ın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.
75 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Aysel Tatar’ın taziye adresi: Akçadağ.
85 yaşında vefat eden ve Göztepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Çorman’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ulu Sokak, No: 6/2, Battalgazi.
91 yaşında vefat eden ve Başpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Esme Karakaş’ın taziye adresi: Başpınar Mahallesi, No: 56, Akçadağ.
69 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Rukiye Emre’nin taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt.
0 yaşında vefat eden ve Üzümlü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Selim Akarsu’nun taziye adresi:-
76 yaşında vefat eden ve Darıca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kalender İlhan’ın taziye adresi: Darıca Mahallesi, Akçadağ.
43 yaşında vefat eden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Nursel Kaynak’ın taziye adresi: Darende.
64 yaşında vefat eden ve Eğribük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Rıza Koluaçık’ın taziye adresi: Eğribük Mahallesi, Yazıhan.
81 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftçiliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gazal Güvendik’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Solmaz Caddesi, No: 3, Battalgazi.” ( Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.