CHP EKONOMİ MASASI MALATYA’DA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar vakti olduğunu ifade ederek,

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını hep beraber ilk seçimde kucaklayacağız. Milletimiz bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor, bir an önce sandık önüne gelsin diye bekliyor. Gerçekten sıkıntı büyük; mutfağa, cüzdanlarımıza, gençlerimize darbe yaptılar. Artık milletimiz bu darbecilerden kurtulmak istiyor

dedi.

'CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen otobüsle Türkiye'yi gezen heyetin yeni durağı Malatya oldu.

Aralarında Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de yer aldığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası heyeti; sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinlemek üzere başlattıkları Türkiye gezisi kapsamında ziyaret ve çalışmalarını Malatya’da sürdürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan ve Gökan Zeybek, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İzmir Milletvekili Bedri Serter’den oluşan CHP Ekonomi Masası üyeleri ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Parti binasını gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, burada yaptığı konuşmada, “Malatya’daki il binasını görünce ben, Türkiye’nin en iyi il binasını Tekirdağ’da yaptık zannediyordum ama gördüm ki burada alternatif genel merkez olmuş. Böyle bir bina olunca da artık Malatya’da milletvekillerinin tamamına yakınını sizlerden bekliyoruz. Malatya’daki bütün milletvekilleri ve belediyeleri alacağınıza artık gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Öztrak, konuşmasında şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar vaktidir. Bu çerçevede il örgütümüzden büyük fedakârlık ve çaba bekliyorum. Türkiye’nin her yerinde varız. Hep beraberde Türkiye’nin her yerinde olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını hep beraber ilk seçimde kucaklayacağız. Milletimiz bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor, bir an önce sandık önüne gelsin diye bekliyor. Gerçekten sıkıntı büyük; mutfağa, cüzdanlarımıza, gençlerimize darbe yaptılar. Artık milletimiz bu darbecilerden kurtulmak istiyor.

ESOB ZİYARETİ

Heyet daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’ni (MESOB) ziyaret ederek, ESOB Başkanı Şevket Keskin ve esnafla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, “2020’den sonra art arda üç büyük krizle karşı karşıya kaldık. Bunlardan ilki büyüme modelimiz tıkandı. Borçla ekonomiyi şişirme dönemi sona erdi, bu yavaş yavaş ekonomide bir patinaja daha sonrada bir krize dönüştü. İkincisi Türkiye’de bir tek adam, vesayet rejimine geçiş için düğmeye basıldı. Buda devlette ciddi bir krize yol açtı. Devlet içindeki çeşitli kurumlar önemli ölçüde yıprandı. Bu suretle de hükümetler, özellikle milletin taleplerine cevap verme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Üçüncüsü 2020 yılında meydana gelen küresel salgın. Buda yine bu iki krize eklendikten sonra ortaya ciddi bir buhran çıktı” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ 717 MİLYAR DOLARA DÜŞMÜŞ”

Türkiye’nin hedeflediği büyüme rotasından çıktığını ifade eden Öztrak, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; 3’er yıllık ortalamaları aldığımız zaman 2017 yılında yüzde 5,6 olan üç yıllık ortalama büyüme, 2020 yılında yüzde 1,9’a düşmüş. Bu tabii çok hızlı bir aşağıya doğru gidiş. Türkiye’nin uzun yıllar ortalaması yüzde 4,8. Milli gelirimizde 2013 yılında 958 milyar dolarmış şimdi 717 milyar dolara düşmüş” dedi.

Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir ekonomi politikasının başarısının diğer bir göstergesi de ne kadar iş yarattığıyla ilgilidir. Çalışma çağındaki nüfusumuz her yıl 900 bin kişi artıyor. Yani her yıl 900 bin kişiye iş bulmamız lazım. Türkiye’de istihdamdaki değişim 2017’den 2018’e geçerken ciddi şekilde düşmüş, 2019’dan itibaren millet elindeki işini kaybetmiş. 2019 yılında 658 bin kişi çalışırken işinden olmuş. Yine 2020 yılında bir milyon 268 bin kişi işini kaybetmiş. Bunlar benim rakamlarım değil, bunlar devletin resmi rakamları. Yine gerçek işsiz sayımız 2020 yılında 10 milyon 287 bin kişiye yükselmiş.

Öztrak, Türkiye’nin son günlerde salgında kontrolü kaybettiğini ifade ederek,

Hindistan’ın arkasından dünyada günlük vaka sayısında ikinci olmuşuz. Bu gerçekten çok büyük bir illet ama bu illetle ciddiye alıp mücadele etmek lazım. 1 Mart 2021 tarihinde Türkiye’de kırmızı renkli sadece 17 il var, onun dışında sarı, mavi ve turuncu. Bir aydan biraz fazla 6 Nisan 2021 tarihinde her yer kırmızı. Bu arada ne var, AK Parti’nin kongresi var. Biz kongremizi her bir delegenin arasına sosyal mesafe koyarak yaptık. Bizim kusurumuz neydi, bizde lebalep doldururduk. Ama biz lebalep doldurmadık çünkü Biz lebalep doldurursak, o zaman milletimizde bize bakıp diyecek ki; “Bu korona o kadarda önemli değilmiş, muhalefet partisi bu salonları böyle dolduruyorsa, bizde her yerde istediğimiz gibi bir araya gelip baş başa sohbet ederiz” derdi. Nitekim öyle oldu. Hükümetin partisi kalkıp salonu böyle doldurduğu zaman insanlarda bu işi ciddiye almadılar ve sonunda bu kıpkırmızı tabloyla karşı karşıya kaldık. Ama fatura kime çıktı? Şimdi hafta sonlarını kapattık bir kere bu esnafın en büyük sıkıntısı. Çünkü alış veriş hafta sonlarında oluyor, insanların işi gücü var. Yetmedi mübarek Ramazan ayı boyunca da lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle verecekler. Lokantacı esnafıyla konuştum, bana “Yarın konuşunca çıkıp sorar mısın?” dediler. Sayın Cumhurbaşkanı, “Lokantacı esnafına bir takım müjdeler vereceğim” demişti. “Biz hala bu müjdeleri bekliyoruz” dediler. “Yanımda çalışana bin 500 lira vereceğim, bütün Ramazan ayı boyunca bu nasıl geçinecek?” Hizmet veren garson arkadaşlarla konuştum, “Daha yeni evlendim. Kredi kartım şimdiden doldu, bin 500 lira ile bu işi nasıl götüreceğim?” diyor. Lokantacı esnafımızın en büyük talebini ben tekrarlıyorum; “Borcumuz harcımız var. Hiç olmazsa şu pandemi döneminde madem biz kapalıyız, o zaman bizim borcumuza faiz işletmeyi de durdursunlar” diyorlar. Bu açıkçası çok adil bir talep

diye konuştu.