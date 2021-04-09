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09 Nis 2021 - 14:00- Eğitim G: 08 Nis 2021 - 22:16

Öğretim üyesi alımı!

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (11.06.2019 tarihli ve 2019/04/01 sayılı Senato Kararı, YÖK Genel Kurulu’nun 04.07.2019 tarihli Kararı) Esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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09 Nis 2021 - 14:00 Malatya- Eğitim

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