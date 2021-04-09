SGK'dan arsa satışı!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezinden ihale yoluyla arsa satışı yapacak. İlanda, " Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah.5581 Ada 1 parsel 81 cilt 7995 Sayfada kayıtlı ARSA niteliğindeki taşınmazdır.Adresi olarak Malatya Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah. Göçer Sokak üzerinde konumlu parsel bulunmaktadır. Şehir merkezine 4,6 km mesafede olup yakınında restaurantlar,kafeler,resmi kurumlar, market, Pazar yeri, dini yapılar, sağlık kuruluları,Eğitim kurumları vs. sosyal donatılar mevcuttur." bilgileri yer aldı.

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