SGK'dan arsa satışı!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezinden ihale yoluyla arsa satışı yapacak. İlanda, " Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Tecde Mah.5581 Ada 1 parsel 81 cilt 7995 Sayfada kayıtlı ARSA niteliğindeki taşınmazdır.Adresi olarak Malatya Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah. Göçer Sokak üzerinde konumlu parsel bulunmaktadır. Şehir merkezine 4,6 km mesafede olup yakınında restaurantlar,kafeler,resmi kurumlar, market, Pazar yeri, dini yapılar, sağlık kuruluları,Eğitim kurumları vs. sosyal donatılar mevcuttur." bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.