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09 Nis 2021 - 14:00- Gündem G: 08 Nis 2021 - 22:05

SGK'dan arsa satışı!

Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezinden ihale yoluyla arsa satılacak.

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezinden ihale yoluyla arsa satışı yapacak. İlanda, "  Malatya İli, Yeşilyurt  İlçesi Tecde   Mah.5581 Ada 1 parsel 81 cilt 7995 Sayfada kayıtlı ARSA niteliğindeki taşınmazdır.Adresi olarak Malatya Yeşilyurt ilçesi Tecde Mah. Göçer Sokak üzerinde konumlu parsel bulunmaktadır. Şehir merkezine 4,6 km  mesafede olup yakınında restaurantlar,kafeler,resmi kurumlar, market, Pazar yeri, dini yapılar, sağlık kuruluları,Eğitim kurumları vs. sosyal donatılar mevcuttur." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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09 Nis 2021 - 14:00 Malatya- Gündem

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