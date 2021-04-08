Yeni Malatyaspor’u Ertaç ve direkler kurtardı

Süper Ligin 33.haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe’yle 1-1 berabere kaldı. Kaleci Ertaç Özbir ve direkleri geçemeyen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük bir yara alırken, Yeni Malatyaspor ise zorlu maçtan 1 puan çıkartarak, ilerleyen haftalar adına umutlandı.

Lig’de üst üste aldığı istikrarsız ve kötü sonuçlar nedeniyle puan tablosunda gerileyen Yeni Malatyaspor, 33.haftada sahasında konuk ettiği şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe’yle 1-1 berabere kalarak, haftayı 1 puanla tamamladı.

Süper Lig’de Fenerbahçe karşılaşması öncesi 11 maçta galip gelemeyen sarı siyahlı takımın, Fenerbahçe maçından da beraberlikle ayrılması sonrası kazanamama serisi 12 maça çıktı. Sezonun ikinci yarısında 11 maçta, toplamda ise 12 maçta galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor, puanını 33’e çıkarttı ve 15.sıraya yükseldi.

Fenerbahçe, mücadelenin 17.dakikasında Enner Valencia’nın frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor, Moryke Fofana’nın muhteşem deparı ve asisti sonrası Mustafa Eskihellaç’ın 35.dakikada kaydettiği holle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımda skoru değiştirebilecek pozisyonlar yakaladı. Fenerbahçe’nin direkleri dövdüğü, Yeni Malatyaspor’un ise eline geçen fırsatları iyi değerlendiremediği karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.



STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak, 4.Hakem Onur Özütoprak, VAR Hakemi Ali Şansalan, AVAR Hakemi Mustafa Emre Eyisoy

YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 4.Stephen Patrick Mallan (Dk.83 Aly Malle), 6.Afriyie Acquah, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 19.Benjamin Tetteh, 21.Moryke Fofana (Dk.66 Eric Ndizeye), 26.Semih Kaya, 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 57.İssam Chebake, 77.Mustafa Eskihellaç, 99.Adem Büyük (Dk.88 Zeki Yavru)

YEDEKLER: 1.Abdulsamed Damlu, 8.Fernando Ruben Zuqui, 12.Aly Malle, 14.Doğukan Emeksiz, 27.Eric Ndizeye, 61.Zeki Yavru, 66.Jospin Nshimirimana, 92.Bülent Cevahir, 98.Jetmir Topalli

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

FENERBAHÇE: 1.Altay Bayındır, 4.Serdar Aziz, 7.Ozan Tufan (Dk.77 Mert Hakan Yandaş), 10.Mbwana Ally Samatta (Dk.69 Thiam Mame Baba), 13.Enner Remberto Valencia Lastra, 17.İrfan Can Kahveci (Dk.46 Dimitrios Pelkas), 20.Luiz Gustavo Dias (Dk.77 Jose Ernesto Sosa), 21.Bright Osayi Samuel (Dk.46 Ferdi Erenay Kadıoğlu), 41.Attila Arpad Szalai, 77.Gökhan Gönül, 88.Caner Erkin

YEDEKLER: 92.Osman Ertuğrul Çetin, 3.Paolo Mauricio Lemos Merladett, 5.Jose Ernesto Sosa, 8.Mert Hakan Yandaş, 14.Dimitrios Pelkas, 16.Ferdi Erenay Kadıoğlu, 26.Marcel Jany Emile Tisserand, 27.Thiam Mame Baba, 29.Sinan Gümüş, 37.Filip Novak

TEKNİK SORUMLU: Emre Belözoğlu

GOLLER: Dk.35 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor), Dk.17 Enner Remberto Valencia Lastra (Fenerbahçe)

Maçın Önemli Anları

Dakika 5 GOL TEHLİKESİ: Fenerbahçe’nin ani gelişen atağında Gökhan Gönül’ün ara pasında soldan hareketlenen Enner Valencia, ceza sahası içinde son çizgiye kadar indi ancak kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince, top direğin dibinden auta çıktı.

Dakika 17 GOL: Fenerbahçe Enner Valencia’nın frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Wallace’un ceza sahası dışı sol çaprazda Enner Valencia’ya yaptığı hareket sonrası hakem Halis Özkahya faul düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Enner Valencia, yerden yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 28 GOL TEHLİKESİ: Benjamin Tetteh’in pasında topla buluşan Moryke Fofana, ceza sahası ön çizgisine kadar geldi ve kaleye şutunu gönderdi top, az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 33: Yeni Malatyaspor’da Stephen Patrick Mallan, uzak mesafeden kaleye sert bir şut gönderdi ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 34 GOL TEHLİKESİ: Ozan Tufan’ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, kaleye şutunu gönderdi. Defansta Semih Kaya kafayla topa müdahale etti ve tehlikeyi önlendi.

Dakika 35 GOL: Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç ile eşitliği sağladı. Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışı sonrası Moryke Fofana sağdan topu iyi taşıdı ve soldan hareketlenen Mustafa Eskihellaç’a pasını aktardı. Mustafa Eskihellaç, arka direkte topa dokundu ve skora eşitlik geldi: 1-1.

Dakika 40 GOL TEHLİKESİ: Enner Valencia’nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa, Karim Hafez müdahale etmek istedi ancak kendi kalesine yönelen topu, kaleci Ertaç Özbir son anda yaptığı bir dokunuşla kornere göndererek, o ters topun gol olmasına izin vermedi.

Dakika 48: Dimitrios Pelkas ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi yokladı ancak top üstten auta çıktı.

Dakika 53: Yeni Malatyaspor’da soldan kullanılan korner atışında Semih Kaya arka direkte kafayı vurdu. Samatta’ya çarpan top bir kez daha kornere çıktı.

Dakka 57 GOL TEHLİKESİ: Acquah’ın riskli geri pasında topla buluşan Enner Valencia, geriden gelen Ozan Tufan’a pasını aktardı. Ozan’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç Özbir’in son anda parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

Dakika 59: Fenerbahçe’de Luiz Gustavo’nun uzak mesafeden şutunda top üst ağlarda kaldı.

Dakika 65: Ferdi Kadıoğlu’nun soldan ortasında ceza sahası içerisinde Semih Kaya, Samatta’nın istediği gibi vuruş yapmasını engelledi ve top kaleye yönelmedi.

Dakika 73: Fenerbahçe’de Ozan Tufan ceza sahası dışından sert vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 88 GOL TEHLİKESİ: Fenerbahçe’de ceza sahasına uzun gönderilen topu Mert Hakan indirdi. Ceza sahası içerisinde Enner Valencia topun gelişine vurdu, kaleci Ertaç’ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarptı.

Dakika 90+4 GOL TEHLİKESİ: Mert Hakan’ın içeriye gönderdiği topta Valencia pasını çıkarttı, Pelkas altı pas üzerinde mutlak pozisyonda topu dışarı attı.