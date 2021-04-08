Çilesiz otobüs durağını yeniliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Çilesiz Otobüs Durağında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gürkan inceleme gezisi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek otobüs durağının modern ve daha sağlıklı bir hale getirileceğini belirtti. Gürkan,
Vatandaşlarımızın rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak, her türlü hava koşullarında toplu taşıma araçlarına sıkıntı yaşamadan erişimlerini sağlamak amacıyla Valilik yanında bulunan ve şehrin merkezi konumundaki Çilesiz Otobüs Durağında yenileme çalışmalarına başlanıldı. Günde binlerce hemşerimizin kullandığı Çilesiz otobüs durağı eski ve yıpranmış hali ile göze hoş gelmeyecek durumda olan bir durağımızdı. Bu kapsamda yaklaşık 65 metre uzunluğundaki durakta eskimiş ve yıpranmış profiller, saclar, bordürler ve kilit taşları çalışmalar kapsamında tamamen yenilenecektir. Mevcut durağın daha güvenli ve uzun süreli hizmet vermesi adına çelik bir iskelet oluşturmak için temel ankraj işlemlerine başlanılmıştır. Ankraj işlemlerinden sonra çelik iskeleti meydana getirecek olan dikey taşıyıcı elemanlar yerleştirildikten sonra çelik konsol için imalatlar devam etmektedir. Konsol imalatları bittikten sonra çelik iskelet alüminyum kompozit malzeme ile kaplanacaktır. Yer döşeme yüzeyi de yaklaşık 320 metrekare bazalt malzemesi ile kaplanacak olup tüm vatandaşların özellikle engelli vatandaşlarında kullanımına uygun şekilde yapılacaktır
şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.