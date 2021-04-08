MALATYALI ŞEHİDE VEFA!

Şüheda Kahramanlara Vefa Topluluğu tarafından kurulan Şehit Özel Harekât Polis Memuru Oğuzhan Günaydın Kütüphanesi, Ankara Yenimahalle'de bulunan Şehit Şahin Polat Aydın Ortaokulunda şehit Günaydın’ın şehadet günü olan 19 Mart'ta açıldı.



Açılışa, şehit annesi Şengül Günaydın, Emekli Vali Ali Olat, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, protokol üyeleri ve Özel Harekât Polisleri katıldı.



Törende Kaymakam Selda Dural, tarafından şehit annesi Şengül Günaydın'a hediye takdim edildi ve ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında Şüheda Kahramanlara Vefa Topluluğu üyeleri, kütüphanenin yapılış sürecinde emek veren ve desteklerini esirgemeyen Türk milletinin her bir ferdine ve Cengiz Günaydın'a teşekkürlerini iletti.( Haber Merkezi)