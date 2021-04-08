SKANDAL İDDİAYA BAŞKANDAN YANIT!

Dün Yeşilyurt Belediye Meclisi Toplantısı Mehmet Çınar başkanlığında yapıldı. BUSABAH Gazetesi’nin haberine göre toplantıda tansiyonları yükselten bir iddia yer aldı. CHP Yeşilyurt Meclis Üyesi Günnur Tabel tarafından Başkan Mehmet Çınar’ın yanıtlanması üzere Almanya’ya gidip ve bir daha dönmeyen 43 kişinin akıbeti soruldu.

ELLERİNDE BELGE VARSA CEVAP VERECEKLERMİŞ!

Başkan Çınar sessizliğini koruyarak, “Elimizde belge varsa yazılı olarak cevap veririm” dedi.

Gazetede yer alan haberde CHP’li Tabel, Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinden ve Yeşilyurt Belediyesi personellerinden oluşan toplam 45 kişinin; Mega Kilit GMBH şirketi tarafından “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” kapsamında Almanya’ya gittiğini ve bu kişilerden 43’ünün geri dönmediğini iddia etti. Tabel, açıklamalarında bu kişilerin söz konusu proje kapsamında Almanya’ya gitmesi için Yeşilyurt Belediyesi’nin Malatya Valiliği’nden gidecek kişiler için gerekli izinleri aldığına yer verdi. Tabel’in açıklamalarına göre Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 3 Eylül 2020 tarihinde Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazarak 7-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak geziye katılanlar için Valilik onayı aldı.

AKILLARA TAKILAN SORULAR?

1-Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile Yeşilyurt Belediyesi’nin ilişkisi ne?

2-Bu derneğin üyeleri belediye üzerinden nasıl yurt dışına gidebilir?

3- Yurtdışına çıkan 45 kişiden neden sadece 2 kişi geri dönüş yaptı?

4-Geriye kalan 43 kişinin akıbeti ne durumda? Yurt dışındalarsa belediyenin bu konuya açıklaması ne? Geri dönmüşlerse Türkiye’ye giriş yaptıklarına dair tam liste belgesi var mı?