Busabah Malatya Busabah Malatya
08 Nis 2021 - 16:03- Siyaset G: 08 Nis 2021 - 16:41

SKANDAL İDDİAYA BAŞKANDAN YANIT!

Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantısında CHP’Li Günnur Tabel tarafından gündeme getirilen bir iddia meclisin AK Parti kanadında soğuk duş etkisi yarattı. Tabel, Yeşilyurt Belediyesi üzerinden 45 kişinin hizmet pasaportuyla Almanya’ya gittiğini ve bunlardan sadece 2’sinin geri döndüğünü iddia etti. Geriye kalan 43 kişinin henüz yurda giriş yapıp yapmadıkları ise meçhul.
mask

Dün Yeşilyurt Belediye Meclisi Toplantısı Mehmet Çınar başkanlığında yapıldı. BUSABAH Gazetesi’nin haberine göre toplantıda tansiyonları yükselten bir iddia yer aldı. CHP Yeşilyurt Meclis Üyesi Günnur Tabel tarafından Başkan Mehmet Çınar’ın yanıtlanması üzere Almanya’ya gidip ve bir daha dönmeyen 43 kişinin akıbeti soruldu.

ELLERİNDE BELGE VARSA CEVAP VERECEKLERMİŞ!

Başkan Çınar sessizliğini koruyarak, “Elimizde belge varsa yazılı olarak cevap veririm” dedi.

Gazetede yer alan haberde CHP’li Tabel, Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinden ve Yeşilyurt Belediyesi personellerinden oluşan toplam 45 kişinin; Mega Kilit GMBH şirketi tarafından “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” kapsamında Almanya’ya gittiğini ve bu kişilerden 43’ünün geri dönmediğini iddia etti. Tabel, açıklamalarında bu kişilerin söz konusu proje kapsamında Almanya’ya gitmesi için Yeşilyurt Belediyesi’nin Malatya Valiliği’nden gidecek kişiler için gerekli izinleri aldığına yer verdi. Tabel’in açıklamalarına göre Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 3 Eylül 2020 tarihinde Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazarak 7-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak geziye katılanlar için Valilik onayı aldı.

AKILLARA TAKILAN SORULAR?

1-Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile Yeşilyurt Belediyesi’nin ilişkisi ne?

2-Bu derneğin üyeleri belediye üzerinden nasıl yurt dışına gidebilir?

3- Yurtdışına çıkan 45 kişiden neden sadece 2 kişi geri dönüş yaptı?

4-Geriye kalan 43 kişinin akıbeti ne durumda? Yurt dışındalarsa belediyenin bu konuya açıklaması ne? Geri dönmüşlerse Türkiye’ye giriş yaptıklarına dair tam liste belgesi var mı?

# skandal, yeşilyurt, chp, mehmet çınar, skandal iddia, malatya, Başkan, yeşilyurt belediyesi, , ile, için

08 Nis 2021 - 16:03 Malatya/ Yeşilyurt- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
MARASALI’DAN DARBE AÇIKLAMASI mask
MARASALI’DAN DARBE AÇIKLAMASI
Rektörler: Muhtıra algısını kınıyoruz mask
Rektörler: Muhtıra algısını kınıyoruz
Bildiriye tepki büyüyor! mask
Bildiriye tepki büyüyor!
“ÜRETİCİLERE RAHAT BİR NEFES ALDIRMALI” mask
“ÜRETİCİLERE RAHAT BİR NEFES ALDIRMALI”
Büyükşehir Meclis Üyesi koronavirüse yenildi! mask
Büyükşehir Meclis Üyesi koronavirüse yenildi!
'Adımınızı denk alın' uyarısı mask
'Adımınızı denk alın' uyarısı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü! mask
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü!
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama mask
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama
Sahte polisten 350 bin liralık vurgun! mask
Sahte polisten 350 bin liralık vurgun!
Geri Dönünce Olanlar Oldu! mask
Geri Dönünce Olanlar Oldu!
GEVREK DİBE VURUYOR! mask
GEVREK DİBE VURUYOR!
GÖZÜMÜZ MALATYA’DA KULAĞIMIZ İZMİR’DE mask
GÖZÜMÜZ MALATYA’DA KULAĞIMIZ İZMİR’DE

GALERİ

Yaşlı çiftin talihsiz ölümü! mask
Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!
Tartışmalı imar planı askıda mask
Tartışmalı imar planı askıda
Çınar, raketi eline aldı! mask
Çınar, raketi eline aldı!
Hafriyat kamyonu devrildi! mask
Hafriyat kamyonu devrildi!
 STK'LAR: HODRİ MEYDAN mask
 STK'LAR: HODRİ MEYDAN
Çınar: İlçemize cazibe kazandıracak mask
Çınar: İlçemize cazibe kazandıracak
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL