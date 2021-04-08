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08 Nis 2021 - 12:40- Spor G: 08 Nis 2021 - 12:49

YMS'nin Spor Toto Süper Lig programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig 2020-2021 Sezonu 35-39. hafta maç programı açıklandı.
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Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig 2020- 2021 Sezonu 35-39. hafta maç programı açıklandı. YMS'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre maç programı şöyle:

35.Haftada  Alanyaspor

36.Haftada B.B. Erzurumspor

37.Haftada MKE Ankaragücü

38.Hafta D.G.Sivasspor

39.Hafta  H.K Kayserispor

( Haber Merkezi)

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08 Nis 2021 - 12:40 - Spor

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