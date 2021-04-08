YMS'nin Spor Toto Süper Lig programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig 2020- 2021 Sezonu 35-39. hafta maç programı açıklandı. YMS'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre maç programı şöyle:

35.Haftada Alanyaspor

36.Haftada B.B. Erzurumspor

37.Haftada MKE Ankaragücü

38.Hafta D.G.Sivasspor

39.Hafta H.K Kayserispor

( Haber Merkezi)