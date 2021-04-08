Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında Ramazan ayı için ciddi önlemlerin alınacağı ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında koronavirüs tedbirlerinden bahsederek tam kapanma sinyali. Cumhurbaşkanı, Ramazan Bayramı sonrasında güzel günler geçirmek ve turizm sezonuna daha girmek için Türkiye’yi Ramazan ayında dinlendireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bugün toplanacak olan Bilim Kurulu’nun vereceği kararlar merakla bekleniyor. ( Haber Merkezi)
08 Nis 2021 - 12:04- Gündem Güncelleme: 08 Nis 2021 - 12:12
Tam kapanma geliyor mu?
Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Kurul toplantısında Ramazan ayında alınacak önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün açıklamalarında tam kapanma sinyali verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.