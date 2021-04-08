Tam kapanma geliyor mu?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında Ramazan ayı için ciddi önlemlerin alınacağı ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında koronavirüs tedbirlerinden bahsederek tam kapanma sinyali. Cumhurbaşkanı, Ramazan Bayramı sonrasında güzel günler geçirmek ve turizm sezonuna daha girmek için Türkiye’yi Ramazan ayında dinlendireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bugün toplanacak olan Bilim Kurulu’nun vereceği kararlar merakla bekleniyor. ( Haber Merkezi)