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08 Nis 2021 - 11:09- Spor G: 08 Nis 2021 - 11:13

ARGUVAN TEMPOYU ARTIRDI

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Arguvan Belediyespor 17 Nisan’da başlayacak olan sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Arguvan temsilcisinde futbolcular teknik sorumlu Soner Bayram yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Mersin’de ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Malatya’ya dönen mavi beyazlı ekip 2020- 2021 sezonu hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. 3 lige yükselebilme yolunda kritik maçlara çıkacak olan Arguvan Belediyespor’da teknik sorumlu Soner Bayram takımdaki son durumu değerlendirdi. Bayram,

Kamp çalışmalarımızda bizlere her konuda yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş, Kulüp Başkanımız Cemal Altun, Asbaşkanımız Ali Haydar Aslantürk ve Yönetim Kurulumuza sonsuz teşekkür ederiz.

dedi.

BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR”

Fiziksel açıdan iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Bayram,

Moral ve motivasyon açısında da iyiydi. Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Eksikliklerimizi tamamladığımız gibi hazırlık maçlarıyla farklı pozisyonlarda neler yapabileceğimizi gördük. Beceri, yetenek ve oyun temposu yönünden üzerine koyduğumuzu düşünüyorum. Yaptığımız Hazırlık maçlarında skorla işimiz yok. Oyuncularımız genel olarak istediklerimizi sahaya yansıttılar. Ortaya konulan performans genel görüntü itibariyle memnun edici. Ayrıca takım olgusunu oluşturabilmek adına burada takım kaptanlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Önemli olan tek tek güç olan oyuncularımızın o güçlerini takım gücü haline çevirmektir

diye konuştu.

Arguvan Belediyespor’un büyük bir taraftara sahip olduğunu söyleyen Bayram,

Bu taraftarı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başarılar kazanmak için ben de sizin kadar istekliyim. Sizin yüzlerinde gülümseme oluşturmak istiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Şampiyonluk Geliyor diyoruz hep birlikte. Güzel bir lig olacak.

şeklinde konuştu.

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08 Nis 2021 - 11:09 Malatya/ Arguvan- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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