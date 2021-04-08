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08 Nis 2021 - 11:04- Ekonomi G: 08 Nis 2021 - 11:09

Martta En Fazla Dolar Kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Mart dönemi Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,25 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.
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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2,40 oranında kazandırırken, külçe altın yüzde 1,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,78, BIST 100 endeksi yüzde 6,26 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 5,49, külçe altın yüzde 1,69 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 3,43 ve DİBS yüzde 4,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,56 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,75 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Üç aylık dönemde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,21 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,23 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,75 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. ( İHA)

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08 Nis 2021 - 11:04 Malatya- Ekonomi

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