08 Nis 2021 - 10:55- Sağlık

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, konu hakkında önemli bilgiler verdi. İnsanların çoğu hayatının herhangi bir döneminde mutlak surette bir defa da olsa bel ağrısı yaşar. Bel ağrısının birçok sebebi olabilir. Bu nedenle bel ağrıları göz ardı edilmemelidir.