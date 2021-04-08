ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDAN ANLAMLI VİDEO

Bölgenin ve Malatya’nın en geniş, en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’ne sahip Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim ve tedavi gören özel gereksinimli bireyler, koronavirüs nedeniyle oluşan yeni dünya düzenine dikkat çekmek için özel bir klip hazırladı.

Zihinsel ve bedensel engeli bulunan bireyler, hafızalara yer etmiş ve büyük beğeni toplayan ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminde yer alan yatakhane sahnesinde Uğur Akdora’nın seslendirdiği ‘Neler Oluyor Hayatta’ şarkısını eşliğinde özel bir klip hazırladı. Yarı olimpik havuzda Hidroterapi gören özel gereksinimli bireylerden, Fizik tedavi gören, tiyatro yapan, resim çizen, bireysel derslerini alan, spor yapan, uygulama evinde günlük yaşam becerilerini öğrenen ve müzik atölyesinde piyano çalan down sendromlu çocukların yer aldıkları bu özel klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Hep bir ağızdan ‘Neler oluyor hayatta, Birde şu dünya gerçek olsa, Sabah olup uyanınca, her şey yine aynı kalsa’ diyen özel gereksinimli bireyler ve uzman hocalar, koronavirüs ile değişen yenidünya düzeninde tedbirleri elden bırakmama tavsiyesinde de bulundular.