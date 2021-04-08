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08 Nis 2021 - 10:32- Gündem G: 08 Nis 2021 - 10:40

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 176. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

EMNİYET MÜDÜRÜ DAĞDEVİREN’DEN AÇIKLAMA
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Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Dağdeviren,

Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçmişten günümüze bütün şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı arz ederim. Aziz şehitlerimizin yadigârı şehit ailelerimize başsağlığı diler, kendilerinin ve şanlı gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istirham ederim.  Hassaten teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü olması münasebetiyle şehit polislerimize rahmet, ailelerine sabır ve metanet, gazi ve emekli olan teşkilat mensuplarımıza sağlık ve afiyetler dilerim

dedi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“MALATYA HALKIMIZ EMİN OLSUNLAR Kİ…”

Dün olduğu gibi bugün de milletimizin canları, malları, ırzları ve aziz vatanımızın emniyet ve huzuru bizlere emanettir. Bu anlamda devletine sadakatle bağlılıktan, insan hak ve hürriyetlerine saygıdan taviz vermeyen teşkilatımız, ilelebet aynı azim ve kararlılıkla kutlu emanetlerini korumaya devam edecektir. Umudunu vatanımızı ve milletimizi bölmeye bağlamış şer güçler, boş hayallerini asla gerçekleştiremeyeceklerdir. Suça, suçlulara ve şer güçlere karşı mücadelemiz hukuka uygun olarak, milli irademizin emrinde ilanihaye sürecektir. Malatya halkımız emin olsunlar ki huzur ve güvenliklerini sağlamak için bütün teşkilatımız en zor şartlarda bile göz kırpmadan vazifesini yerine getirecektir. Bu uğurda silahı, bayrağı ve namusu üzerine yemin eden emniyet teşkilatımız, canı pahasına yeminine sadakat gösterecektir. Bu vesile ile bu kutsal görevi birlikte ifa ettiğimiz Malatya Emniyet Teşkilatımızda görev yapan teknisyeninden, bekçisine ve emniyet hizmetlerindeki her rütbedeki personelime, görev disiplinleri ve görev aşkları için teşekkür eder, 176. kuruluş yıl dönümlerini kutlarım. Rabbim huzurumuzu,  dirliğimizi, varlığımızı, birliğimizi tehdit eden her türlü şerden, hastalık, kaza ve belalardan milletimizi, devletimizi, ülkemizi, Malatya’mızı ve teşkilatımızı korusun.

( Haber Merkezi)

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08 Nis 2021 - 10:32 Malatya- Gündem

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