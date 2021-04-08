Teröre Bir Darbe Daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu paylaşımda,
Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler
ifadelerini kullandı.
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin üzerinden bir M 16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.