Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Darende'de icradan satılık tarla var. İlanda, " Malatya ili Darende ilçesi Yeniköy mahallesi Aşağı bağlama mevki 108 ada 46 parsel sayılı taşınmaz borçlu adına tarla vasfı ile tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz kıymet takdiri sırasında belediye imar planı dışında mücavir alan içerisindedir. Hali hazırda 12-13 yaşlarında verim kabiliyetinde kayısı ağaçlarından teşekkül, susuz kayısı bahçesi vasfında tarım arazisi olduğu anlaşılmıştır." bilgileri yer aldı.

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