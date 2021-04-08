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08 Nis 2021 - 09:00- Yaşam G: 08 Nis 2021 - 09:12

Cezaevi, sebze ve meyve alımı yapacak!

Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayları için ihaleyle sebze ve meyve alınacağını duyurdu.

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre  Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu sebze ve meyve alımı yapacak. İlanda, "20 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI(mayıs, haziran, temmuz, ağustos ayları) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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08 Nis 2021 - 09:00 Malatya- Yaşam

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