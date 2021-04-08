Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yeşilyurt'ta 4+1 daire icradan satılık. İlanda, " Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak üzerinde bulunan İstanbul Evleri 2 Sitesi olarak bilinen 5 bloklu sitenin A Blok 6. Kat 25 nolu meskendir. Mesken konum olarak Turgut Özal Caminin 200 metre kuzeydoğusunda yer almaktadır. Malatya - Ankara Karayoluna 50,00 metre uzaklıktadır. Yakınlarında sağlık ocağı okul market gibi bir çok sosyal donatı mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede genellikle konut amaçlı olacak şekilde yapılaşma söz konusudur." bilgileri yer aldı.

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