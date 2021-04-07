3 puandan başkası kurtarmaz 

Lig’de 11 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, 33.haftada yarın akşam 19.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sezonun ilk yarısında 27 puan toplamasına karşın, ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada hanesine sadece 5 puan yazdırabilen sarı siyahlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, kötü gidişi durdurmanın hesaplarını yapıyor. Üst üste aldığı kötü ve istikrarsız sonuçların ardından puan tablosunda gerilemeye başlayan ve geride kalan sezonki başarısız grafiği yineleyen Yeni Malatyaspor’da, kötü gidişatı durduracak tek sonuç ise 3 puan.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Opta Facts’in verilerine göre; Sezonun ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi. Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu dört resmi maçın birini kazanan Fenerbahçe (1B 2M), tek galibiyetini ilk Süper Lig ziyaretinde aldı (Mart 2018'de 2-0). Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (5B 6M), en üst lig tarihinde en fazla 12 maçlık galibiyet hasreti yaşadı (2019/20'de).

Bu sezon en fazla dış saha maçı kazanan Süper Lig takımı olan Fenerbahçe (11), en son 2010/11'de daha fazla deplasman galibiyeti almıştı (12). Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz maçın birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (4B 4M), tek galibiyetini bu sezon Kasımpaşa'dan aldı (2-0). Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 10 deplasman maçını da kazanırken, Yeni Malatyaspor sahasında açılış golünü yediği 10 karşılaşmadan 10 puan çıkardı (2G 4B 4M).

Yeni Malatyaspor forveti Umut Bulut'un profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'den (12) daha fazla gol attığı tek rakibi Antalyaspor (13). Süper Lig'in ilk yarısındaki karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandıran Bulut, 2005/06'dan bu yana ilk kez aynı sezondaki iki Fenerbahçe maçında da gol sevinci yaşamak istiyor. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş iç saha golünün dördünde Adem Büyük pay sahibi olurken (3 gol & 1 asist); diğer golü Günay Güvenç kendi kalesine attı. Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın Süper Lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'dan (3) daha fazla gol attığı tek rakibi Beşiktaş (5). Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı dört maçın üçünü kaybeden İrfan Buz (1B), rakibini konuk ettiği tek karşılaşmadan puanla ayrıldı (2017/18'de Osmanlıspor'un başında).