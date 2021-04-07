GÖZÜMÜZ MALATYA’DA KULAĞIMIZ İZMİR’DE

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, 26. haftada deplasmanda grupta ikinci sırada yer alan İzmir ekibi Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Turuncu yeşilliler, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. ‘Şampiyonluk’ hedefiyle başladığı 2020-2021 sezonunda grupta şuana kadar 25 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet yaşayan ve topladığı 49 puanla üçüncü sırada bulunan Yeşilyurt Belediyespor, 26.haftada deplasmanda 55 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 8 Nisan Perşembe günü 15.00’da Yeni Buca Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmayı Ömer Kocabey (Kocaeli Klasman Hakemi), Mücahit Şentürk (Kocaeli Klasman Yardımcı Hakemi) ve Kağan Yıldızlar (Kocaeli Klasman Yardımcı Hakemi) yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Erdi Çetin (Kocaeli Bölgesel Hakemi) Grup’ta bugün oynanacak olan 26.hafta maçlarının programı şöyle:

13.30 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Fatsa Belediyespor

15.00 Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

15.00 Manisaspor-Çankaya Futbol Kulübü

15.00 Payasspor-Ofspor

15.00 Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor

15.00 1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor

15.00 Bucaspor 1928- Malatya Yeşilyurt Belediyespor

15.00 Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor