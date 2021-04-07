GÖZÜMÜZ MALATYA’DA KULAĞIMIZ İZMİR’DE

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, 26. haftada deplasmanda grupta ikinci sırada yer alan İzmir ekibi Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Turuncu yeşilliler, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. ‘Şampiyonluk’ hedefiyle başladığı 2020-2021 sezonunda grupta şuana kadar 25 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet yaşayan ve topladığı 49 puanla üçüncü sırada bulunan Yeşilyurt Belediyespor, 26.haftada deplasmanda 55 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 8 Nisan Perşembe günü 15.00’da Yeni Buca Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmayı Ömer Kocabey (Kocaeli Klasman Hakemi), Mücahit Şentürk (Kocaeli Klasman Yardımcı Hakemi) ve Kağan Yıldızlar (Kocaeli Klasman Yardımcı Hakemi) yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Erdi Çetin (Kocaeli Bölgesel Hakemi) Grup’ta bugün oynanacak olan 26.hafta maçlarının programı şöyle:
13.30 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Fatsa Belediyespor
15.00 Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
15.00 Manisaspor-Çankaya Futbol Kulübü
15.00 Payasspor-Ofspor
15.00 Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor
15.00 1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor
15.00 Bucaspor 1928- Malatya Yeşilyurt Belediyespor
15.00 Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.