Alerjik Hastalığı Olanlar Hangi Aşıyı Olsun?

Aşılara karşı gelişen ciddi alerjik reaksiyon gelişen vakaların bildirilmesi ile birlikte alerjik hastalığı olanlar endişeli. Alerji, İmmünoloji ve Astım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay alerjisi olanların hangi aşıyı tercih etmesi gerektiği hakkında detaylı bilgi verdi. Akçay, “Almanya’nın Pfizer BioNTech aşısı mRNA tabanlı COVİD 19 aşısıdır. Diğer mRNA aşısı Moderna aşısıdır. BNT162b2 aşısı için BioNTech teknolojisi, SARS-CoV-2 koronavirüsün (COVID ‑ 19) yüzeyinde bulunan diken proteininin bir kısmını kodlayan nükleositle modifiye edilmiş mRNA (modRNA) kullanımına dayanmaktadır. Bu aşıda mRNA tarafından diken proteinin bir parçası vücutta oluşur ve bu da vücutta bağışıklık oluşturur. Bu bağışıklık enfeksiyona karşı koruma sağlar” dedi.

Aşıların etkinliği hakkında bilgiler aktaran Akçay,

Çin’in Sinovac firmasının Coronavac aşısı formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir. BioNTech aşısı için firma yetkilileri tarafından açıklanan etkinlik oranını yüzde 91.3 olarak bildirilmiştir. Coronavac aşısının etkinlik oranı Türkiye’deki verilere göre yüzde 83 olarak bildirilmiştir. Aşının ciddi ve orta şiddetteki enfeksiyonlara karşı korumada yüzde 100 etkili olduğu bildirilmiştir. Her iki aşının da etkinlik oranları birbirlerine yakın görünüyor

ifadelerini kullandı.

Alerji, İmmünoloji ve Astım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, “Pfizer-Biontech Covid-19 aşısı yan etkileri diğer yetişkin aşılarına benzerdir” diyerek klinik denemeler sırasında, çok yaygın olarak kabul edilen sıklık sırasına göre yan etkilerini şöyle sıraladı:

-Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik,

-Yorgunluk,

-Baş ağrısı,

-Kas ağrıları,

-Titreme,

-Eklem ağrısı ve ateş. Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.

YAN ETKİLER

“Coronavac aşısında en sık görülen yan etkisi enjeksiyon bölgesinde ağrıdır” kelimelerine yer veren Akçay,

Yüzde 17 oranında görülmüştür. Bu ağrının genelde hafif derecede olup 48 saat içinde düzeldiği görülmüştür. Bunun dışında görülen yan etkiler; aşı uygulanan bölgede şişlik, kızarıklık olması, yorgunluk, hafif ateş, titreme, baş ağrısı, kas, eklem ağrısı, kusma ve ishaldir. Bu belirtiler aşı yapıldıktan sonra bir hafta içinde ortaya çıkabilmektedir. Şimdiye kadar ölümcül bir reaksiyon bildirilmemiştir

dedi.

Aşıların alerji riskleriyle alakalı konuşan Prof. Dr. Ahmet Akçay, “Aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar genellikle aktif bileşenin kendisinden ziyade katkı maddelerine ve aşıdaki koruyucular ve antibiyotikler gibi bileşenlere bağlıdır. Aşılar ayrıca üretim sürecine bağlı olarak az miktarda protein içerebilir. BioNTech aşısı için milyon doz aşı başına yaklaşık on bir vakada şiddetli alerjik reaksiyon gözlenmiştir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir raporuna göre, bu alerjik reaksiyonların yüzde 71'i aşılamadan sonraki 15 dakika içinde gelişmiş ve çoğunlukla (yüzde 81) bir alerji veya alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde meydana geldiği bildirilmiştir” diye konuştu.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT

Alerji öyküsü olanlar için uyarılarda bulunan Akçay,

Coronavac aşısı için genelde önemli bir alerjik reaksiyon bildirilmemiştir. Alerjik döküntü ve alerjik şok riski her aşıda olduğu gibi nadir de olsa vardır. Almanya’nın aşısı gibi ilaç alerjilerinde riskli bir aşı olmamakla birlikte yine de alerji riski yok denilemez. Aşı yapılan sağlık kuruluşlarında alerji riskine karşı adrenalin ilacı hazır bulundurulmaktadır. Neticede elde edilen veriler az sayıda aşı uygulamalarının raporudur. BioNTech firmasının aşısında bulunan polietilen glikol maddesi bu aşıda olmadığı için alerji gelişme riski daha azdır denilebilir. Çin aşısının İçeriğinde koruyucu madde bulunmamaktadır. Aşı içeriğinde disodyum hidrojen fosfat, alüminyum hidroksit, sodyum dihidrojen fosfat, sodyum klorür yardımcı madde olarak bulunmaktadır. Bu maddelere karşı alerji öyküsü olanlara aşı yapılmaması gerekir

şeklinde konuştu.

Alerjik hastalığı olanlar için aşı tavsiyesinde bulunan,

Alerjik astım, egzama, alerjik nezle ve diğer alerjik hastalığı olan kişilerin gerek BioNTech gerekse Çin aşısı Coronavac aşısı olmasında sakınca yoktur. Sadece alerjik hastalığı olanların aşılarını hastane ortamında yaptırmaları ve aşı sonrası 30 dakika gözetim altında beklemeleri faydalı olacaktır. İlaç alerjisi ve besin katkı maddelerine alerjisi olanlar için BioNTech aşısının alerji riski daha yüksektir. Bu nedenle özellikle ilaçların tablet formuna alerjik reaksiyon geçirmiş olanlar, ilaç alerjisinin nedeni tespit edilmemiş olanlar, besin katkı maddesine alerjisi olanların BioNTech aşısı yerine Çin aşısı Coronavac aşısı olması alerji riski açısından daha emniyetli olabilir

sözlerini kaydetti.

Koronavirüs aşılarına alerji gelişme riski düşük alerjik hastalıklar ile ilgili bilgilendirme yapan Akçay, şöyle konuştu:

-“Ailede alerjik hastalıkların olması,

-Ev tozu mite, polen, küf gibi solunumsal alerjiler nedeniyle astım, alerjik nezle ve göz alerjisi olanlar,

-Besin alerjisi olanlar,

-Egzaması (Atopik dermatit) olanlar,

-Alerji aşısı olanlar,

-Astım nedeniyle anti IgE, anti IL-5 gibi biyolojik tedavi alanlar,

-Salisilik asit, ibuprofen gibi ağrı kesici ilaçlara alerjisi olanlar,

-Daha öncede belli ilaçlara ve arı venomlarına alerjisi olanlar,

-Daha önceki aşılarda aşı yerinde şişlik gelişmiş olanlar.

Saydığımız alerjik hastalığı olanların her aşıyı olmasında sakınca yoktur ve aşı sonrası 15-30 dakika hastane ortamında gözetim altında beklemesi yeterli olacaktır. Aşılara karşı alerji gelişme riski düşük olanlara BioNTech ve Coronavac aşısı yapılmasında sakınca yoktur.” ( Haber Merkezi)