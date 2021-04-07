Jandarma Göz Açtırmıyor

O olaylardan bazıları şöyle:

Özal Mahallesinde 2. OSB’ de faaliyet Tekstil firmasında işçi olarak çalışan H. D. isimli şahıs; fabrikada çalıştığı esnada eline dikiş iğnesi batması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yine aynı firmada çalışan M. Ş. isimli şahıs; fabrikada çalıştığı esnada sağ ayağının burkulması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Fatih Mahallesinde Geri Gönderme Merkezinde barınan M. C. isimli Suriye uyruklu şahıs koğuş kısmında ip ile kendisini asmak suretiyle intihara teşebbüs etti. Aynı koğuşta bulunan diğer şahısların durumu fark ederek müdahale etmesi sonucu kurtarıldı. Adı geçen şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

KURALLARA UYMAYANLARA AF YOK

Yeşilyurt İlçesinde Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yapılan kontrolde bir şahsın Covid-19 testinin pozitif olduğu halde İçişleri Bakanlığının “ Koronavirüs” tedbirleri kapsamındaki ilgili genelgeye aykırı davranarak “izolasyon tedbirlerine” uymadığı tespit edildi. Şahıs hakkında 3 bin 469 TL para cezası kesildi.

Doğanşehir’de Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yapılan kontrolde 5 şahsın İçişleri Bakanlığının “Koronavirüs” tedbirleri kapsamındaki ilgili genelgeye aykırı davranarak “Sosyal Mesafe Kurallarına” uymadığı tespit edildi. Şahısların her biri hakkında 3 bin 469TL, toplamda 17 bin 345 TL idari yaptırım uygulandı.

Yeşilyurt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 06 Nisan 2021 günü saat:01:02 sıralarında “Uyuşturucu ” suçundan tutuklu E. T. isimli mahkûm ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklu A. G. isimli mahkûm arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonu birbirlerini darp ettiler. Hafif yaralanan şahıslar hastanede yapılan tedavilerinin ardından Yeşilyurt ceza evine teslim edildi.

Alişar Mahallesinde B. U. isimli ailevi sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu 15 adet ağrı kesici hap içerek intihara teşebbüs etti. Şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Pütürge’de Örmeli Mahallesi’nde E. G. ve B. K. isimli şahıslar; aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Darende ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde Y. Ç. İsimli şahıs; kendisine ait arazide bulunan kerpiç evin aralarında anlaşmazlık bulunan M. Ç. tarafından yıkıldığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

Akçadağ Ilıcak Mahallesi’nde hafriyat kamyonu kullanan Ö. E. isimli şahıs; şantiye alanında aracın kazaen yan yatması sonucu meydana gelen kazada yaralandığı belirtiliyor. ( Haber Merkezi)