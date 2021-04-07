Çeyrek Altın 735 Lira

Kapalıçarşı’da 453,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,50 liradan, 2 bin 987 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 8 liradan, 413,5 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,5 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 939 liradan, bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet bin 470 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satılıyor.
DOLAR 8,10 SEVİYESİNDE
Dolar 8,1070 liradan, euro ise 9,5840 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 8,1050 liradan alınan dolar 8,1070 liradan, 9,5820 liradan alınan euro ise 9,5840 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,12 liradan, euro ise 9,59 liradan satılmıştı.( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.