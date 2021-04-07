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07 Nis 2021 - 15:45- Ekonomi G: 07 Nis 2021 - 16:11

Çeyrek Altın 735 Lira

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,50 lira oldu.
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Kapalıçarşı’da 453,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,50 liradan, 2 bin 987 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 8 liradan, 413,5 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,5 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 939 liradan, bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet bin 470 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satılıyor.

DOLAR 8,10 SEVİYESİNDE

Dolar 8,1070 liradan, euro ise 9,5840 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 8,1050 liradan alınan dolar 8,1070 liradan, 9,5820 liradan alınan euro ise 9,5840 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,12 liradan, euro ise 9,59 liradan satılmıştı.( İHA)

# son, İHA, altın

07 Nis 2021 - 15:45 Malatya- Ekonomi

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