Busabah Malatya Busabah Malatya
07 Nis 2021 - 15:32- Asayiş G: 07 Nis 2021 - 15:39

Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!

Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
mask

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Cumali Parlak (84) ve Fatma Parlak (84) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı çiftin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı.


Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çiftin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaşlı çiftin yakınları da olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( İHA)

# karbonmonoksit gazı, yaşlı çift, cumali parlak, soba zehirlenmesi, ile, malatya, için, polis, İHA, kurumu, yeşilyurt, haber

07 Nis 2021 - 15:32 Malatya/ Yeşilyurt- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama mask
Narkotikten operasyon! 3 tutuklama
İmdadına ambulans helikopter yetişti! mask
İmdadına ambulans helikopter yetişti!
Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
Trafik Kazası: 3 Yaralı
FETÖ/PDY soruşturmasında 1 gözaltı mask
FETÖ/PDY soruşturmasında 1 gözaltı
Malatya’da torbacı operasyonu! mask
Malatya’da torbacı operasyonu!
Bizans'tan kalma eserler! mask
Bizans'tan kalma eserler!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da intihar girişimi! mask
Malatya'da intihar girişimi!
FETÖ/PDY soruşturmasında 1 gözaltı mask
FETÖ/PDY soruşturmasında 1 gözaltı
Malatya’da torbacı operasyonu! mask
Malatya’da torbacı operasyonu!
Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü! mask
Kalbinden bıçaklanan servisçi öldü!
GEVREK DİBE VURUYOR! mask
GEVREK DİBE VURUYOR!

GALERİ

Çınar, raketi eline aldı! mask
Çınar, raketi eline aldı!
Hafriyat kamyonu devrildi! mask
Hafriyat kamyonu devrildi!
 STK'LAR: HODRİ MEYDAN mask
 STK'LAR: HODRİ MEYDAN
Çınar: İlçemize cazibe kazandıracak mask
Çınar: İlçemize cazibe kazandıracak
Sokaklara 'kırmızı' arası! mask
Sokaklara 'kırmızı' arası!
‘MUTANT VİRÜS’ UYARISI! mask
‘MUTANT VİRÜS’ UYARISI!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL