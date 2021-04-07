Yaşlı çiftin talihsiz ölümü!

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Cumali Parlak (84) ve Fatma Parlak (84) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı çiftin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çiftin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaşlı çiftin yakınları da olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.